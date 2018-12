Pero algunos se animan a arriesgarse a conocer personas que no pertenecen al medio. Y hoy, las aplicaciones de citas hacen furor para que eso ocurra. Mucha gente ya no concibe encarar personalmente a nadie, y utilizan Tinder, la app de citas más famosa del mundo, con millones de usuarios, para empezar una relación. Allí se ven las fotos y perfiles de todos los candidatos/as y se les da un "like" o no. Si dos personas se aceptan mutuamente, viene el "Match" que les permite chatear directamente y avanzar en conocerse. Si esa coincidencia no se da, jamás podrán hablar entre sí.