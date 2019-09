Además, contó que su tío, que estaba acompañando a su abuelo, le reveló que lo último que hizo su abuelo fue ver el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. "Porque él me miraba, me esperaba todas las noches. Yo hoy estoy acá transformando el dolor en fortaleza. Eso es lo que me enseño mi mamá", dijo recordando a su madre, que falleció en julio de 2013.