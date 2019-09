Hace unos días, la propia Barby fue la que reveló su cortocircuito con el letrado. Invitada a un programa de televisión, reconoció que fue por un chiste que hizo ella sobre Esmeralda Mitre que él "no entendió y se re enojó". Y se sinceró: "Hace una semana que no hablamos, pero me lo cruzo en la casa y está todo bien. Nos saludamos y dormimos en la misma cama todas las noches. Siempre pasamos por estas crisis y después está todo bien. Ahora no hablamos más que un 'buenos días' o un 'buenas noches'".