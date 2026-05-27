“México juega limpio”: Lotería Nacional presenta billete conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente

Revelan el billete con el mensaje "México juega limpio" (Lotería Nacional)

En el marco de la conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, establecido cada 5 de junio por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se anunció el billete del Sorteo Superior No. 2885 de la Lotería Nacional bajo la consigna: “México juega limpio, reduce, reutiliza, recicla” que tiene como objetivo invitar a la reflexión y fomentar la importancia de conservar nuestros entornos naturales y promover el cuidado del planeta a través del mensaje: “Anota un gol por el ambiente”, como parte de la estrategia gubernamental Mundial Social.

Esta revelación estuvo hecha en el teatro sede de los sorteos tradicionales y estuvo encabezado por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien en su mensaje refirió que “hoy enfrentamos una triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son fenómenos interconectados que requieren acciones coordinadas y urgentes, por ello queremos que este Mundial también sea un Mundial limpio, sin plásticos y con una ciudadanía comprometida con el cuidado del medio ambiente”.

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“La reducción de residuos es uno de los grandes desafíos ambientales del país. En México generamos cerca de 140,000 toneladas de basura todos los días, por eso debemos avanzar hacia un modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar. México juega limpio también en material ambiental y cada acción colectiva cuenta para construir un país más limpio, justo y sostenible”, destacó.

Por otro lado, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, en su intervención resaltó el significado que la institución dedica a este billete conmemorativo compartiendo un mensaje certero y poderoso. “México Juega Limpio”, remarcando que una parte del boleto se puede convertir en memoria, identidad y un vehículo que transporte mensajes de suma relevancia.

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Así es el boleto que se dio a conocer rumbo al Día Mundial del Medio Ambiente (Lotería Nacional)

Además, subrayó que en torno al Mundial 2026, se impulsa la estrategia “Mundial Verde: Con juego limpio, el planeta gana”, una visión alineada con el humanismo que lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene como función demostrar que el desarrollo, el deporte y el cuidado del medio ambiente pueden caminar en compañía.

“Cada cachito que hoy recorrerá México también llevará esta invitación a actuar, a tomar conciencia y a recordar que cuidar el planeta no depende solamente de los gobiernos, sino de pequeñas acciones cotidianas que, cuando se suman, pueden transformar realidades”. indicó.

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Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno de México para la Copa del Mundo, puntualizó que la iniciativa “México Juega Limpio” y el billete conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente comparten un mismo propósito para lograr que el Mundial 2026 y el Mundial Social México 2026 se traduzcan en un mejor cuidado del medio ambiente.

“México, tradicionalmente, ha sido un país riquísimo por su diversidad, por nuestros ecosistemas, por lo mucho que la naturaleza nos ha ofrecido y todos los días nos corresponde no sólo cuidarla, también retribuirla”, expresó.

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Presentan boleto para la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. (Lotería Nacional)

Asimismo, Gabriela Cuevas Barrón invitó a la ciudadanía en adoptar mejores prácticas cotidianas rumbo al campeonato mundial, entre ellas: separación de residuos, reciclaje y eliminación de plásticos de un solo uso al tiempo que invitó a millones de visitantes a sumarse a la causa. “A nuestro país llegarán millones de visitantes nacionales e internacionales y es importante invitar a toda la gente por parte de este gran equipo por el cuidado del medio ambiente”.

Ya para finalizar, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón especificó que el billete conmemorativo recorrerá plazas, mercados, calles y hogares de todo el país y que, además, el premio mayor de 17 millones de pesos en dos series; tiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de junio a las 20:00 horas. La realización del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de Youtube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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