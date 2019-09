¿Y por qué Caniggia le permitía que gastara sin parar? Según ella, lo hacía para retenerla a su lado. "A mi marido no lo voy a fundir nunca. Aparte, tiene que trabajar más así no lo fundo. El dice: 'Si esta mujer me funde, se consigue otro con más plata. Entonces mejor que no me funda'", explicaba Mariana.