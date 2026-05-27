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Panamá renueva su compromiso de ser puente para la paz ante la ONU

El ministro Martínez-Acha destacó ante la ONU la responsabilidad histórica del país para promover el diálogo y unir culturas

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La postura expuesta en Nueva York destaca la relevancia de mantener la diplomacia como herramienta fundamental para la resolución pacífica de disputas internacionales en un contexto global marcado por la tensión y la polarización (Foto cortesía Cancillería de Panamá)
La postura expuesta en Nueva York destaca la relevancia de mantener la diplomacia como herramienta fundamental para la resolución pacífica de disputas internacionales en un contexto global marcado por la tensión y la polarización (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su país mantendrá su papel como “puente para la paz” y promotor del diálogo, en medio de un escenario internacional que describió como el más tenso desde la creación del organismo. La Cancillería de Panamá informó sobre su intervención en Nueva York.

El mensaje del ministro panameño se dio durante un debate abierto de alto nivel convocado por el canciller de China Wang Yi, de acuerdo con la Cancillería. Beijing ejerce en mayo la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad.

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El canciller advirtió que la polarización global vuelve estratégico preservar espacios de conversación entre Estados, informó la Cancillería. “El diálogo no expresa debilidad, sino confianza en la razón, en la diplomacia y en la capacidad humana de alcanzar soluciones pacíficas”, planteó.

Panamá y su tradición diplomática desde 1826

Martínez-Acha vinculó la posición de su gobierno con una trayectoria histórica que, según dijo, antecede a la propia ONU, de acuerdo con la Cancillería de Panamá. En esa línea, recordó que Panamá fue sede en 1826 del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, concebido como un foro de cooperación y unidad continental.

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El canciller panameño instó al multilateralismo útil y recordó el Congreso Anfictiónico de 1826 durante el debate en Nueva York (Foto cortesía Cancillería de Panamá)
El canciller panameño instó al multilateralismo útil y recordó el Congreso Anfictiónico de 1826 durante el debate en Nueva York (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

El ministro anunció que el país conmemorará en junio los 200 años de ese congreso, según la Cancillería. En su exposición, afirmó que esa efeméride refuerza la idea de Panamá como punto de encuentro y diálogo entre naciones.

“Panamá no concibe esa vocación como una circunstancia geográfica, sino como una responsabilidad histórica”, sostuvo Martínez-Acha, de acuerdo con la Cancillería panameña. También señaló: “Somos una nación” “nacida para conectar océanos, continentes, culturas, economías y visiones del mundo”.

En el mismo tramo, el canciller repasó que Panamá participó como miembro fundador del sistema multilateral contemporáneo desde etapas previas y hasta la Conferencia de San Francisco de 1945, según la información oficial difundida por su cartera.

El planteo panameño sobre multilateralismo en la ONU

El jefe de la diplomacia panameña reiteró que su país busca “construir diálogo”, legitimidad y soluciones políticas frente a los conflictos, informó la Cancillería. “Cuando otros ven diferencias irreconciliables, nosotros seguimos viendo la posibilidad de construir puentes”, afirmó.

La intervención oficial insistió en la necesidad de honrar el marco normativo fundacional de la organización internacional como base para responder a los desafíos actuales y garantizar la paz y el desarrollo (Foto cortesía Cancillería de Panamá)
La intervención oficial insistió en la necesidad de honrar el marco normativo fundacional de la organización internacional como base para responder a los desafíos actuales y garantizar la paz y el desarrollo (Foto cortesía Cancillería de Panamá)

Martínez-Acha defendió un “multilateralismo útil” y sostuvo que no debe evaluarse solo por el volumen de resoluciones, sino por su capacidad de prevenir conflictos, proteger vidas y ofrecer respuestas concretas, según la Cancillería de Panamá.

También afirmó que los Estados miembros de la ONU afrontan el desafío de adaptarse a un mundo que cambia con rapidez, de acuerdo con la misma fuente. A su juicio, esa transformación exige que la capacidad colectiva de respuesta acompañe la complejidad del escenario actual.

El canciller sostuvo que, con apego a los principios de la Carta, la diplomacia puede producir resultados, informó la Cancillería. “Como nación de encuentro, como puente entre continentes y como heredera del espíritu del Congreso Anfictiónico de 1826, reafirmamos nuestra convicción de que las diferencias pueden discutirse, los desacuerdos pueden administrarse y las crisis pueden resolverse mediante la diplomacia”, dijo.

En el cierre de su intervención, Martínez-Acha afirmó que las Naciones Unidas representan “mucho más que una organización internacional”, según la Cancillería de Panamá. “Representan la voluntad colectiva de la humanidad de elegir la cooperación sobre la confrontación, la esperanza sobre el fatalismo y la paz sobre la guerra”.

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