—No. Me quedé para evitar el bajón que significa lo que es una separación, y entonces sopesas costo y beneficio, y decís: "No, ahora no, ahora no…", pero ya sabés que no va más. Soy una persona que cuando no me fue la Facultad de Medicina, me cambié de profesión; eso es mucho más difícil. Seguir con una pareja por inercia no, no… es insoportable.