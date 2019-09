En ese sentido, dijo que no se sintió ofendida por las palabras de Charlotte, pero insistió en sus ganas de responderle. En un principio, lo hizo imitando la voz de la mediática: "Ella me cae muy bien y me divierte, no tengo algo malo para decir… Porque no quiero. Comparto su opinión que la otra vez me salió mal, y está bueno esto de darse cuenta y no ser un soberbio que no reconoce que ha salido mal. Yo que soy cantante y estudio mucho sé que no me salió lindo, sé que la pronunciación no fue buena también. Pero, digo, también es para notar mi valentía de ponerme ahí a cantar en un idioma que no manejo. Y me parece que estuvo bueno, pero peor me parece estar viviendo en este país y no hablar del todo bien el español".