López también contó su punto de vista de la historia: "Él me preguntó si me podía dejar un CV, estiré la mano para recibírselo y me dijo: 'Pero lo único es que no tengo impresora, necesito escribirlo porque no tengo ni siquiera para imprimir'. Le dije: 'Sentate en esa mesa'. Ahí tengo mis cosas de trabajo y había dejado dos lapiceras, por eso el CV está escrito con dos lapiceras. Él venía repartiéndolo por mi cuadra en diferentes lugares, donde rebotaba y le decían: '¿Esto me vas a dejar?'"