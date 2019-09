"El lunes había tenido una lesión ensayando con Gabo. El miércoles fui a ver a un médico y me dijo que no tenía nada, que era algo muscular. Como no me calmaban los dolores, el sábado fui al hospital, adonde me confirmaron que tenía una fisura. Porque no podía ser que no parar el dolor, pero igual me doy cuenta que tengo una tolerancia muy alta. Así que ahora vamos a ver qué pasa con este ritmo", empezó explicando la participante.