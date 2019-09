Tinelli se alejó unos pasos, casi murmurando que llamarán a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, para preguntarle al respecto. Y dio lugar a la coreografía de Luciana con su partenaire, Gonzalo Gerber, al ritmo de "Please don't stop the music", de Rihanna (no fue su mejor noche: cosechó 15 puntos). Pero Marcelo ya estaba satisfecho. Esta vez la mamá de Matilda encendió su bomba en el Bailando. El tiempo -apenas una semanas- le dará la razón. O no.