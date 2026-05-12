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Álvaro Uribe se despachó una vez más contra Iván Cepeda y dijo que fue “criado” en las Farc: “Tiene lazos con los que mataron a mi padre”

El expresidente de la República aprovechó su intervención en un espacio radial para lanzar nuevas pullas contra el candidato del Pacto Histórico, al que relacionó con la extinta guerrilla por el pasado, según él, insurgente del padre del congresista, Manuel Cepeda Vargas

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El senador Iván Cepeda calificó como insustanciales y desorganizadas las intervenciones de los testigos de la defensa, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE
Durante el último año, Álvaro Uribe e Iván Cepeda se han visto seguido en los estrados judiciales, por cuenta del proceso que se adelanta contra el exmandatario por presunto soborno y fraude procesal - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

En un nuevo episodio de la confrontación mediática entre el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y el aspirante presidencial Iván Cepeda, el exjefe de Estado volvió a encender la polémica entre ambos: al afirmar en una entrevista que concedió el martes 12 de mayo que el congresista del Pacto Histórico, palabras más, palabras menos, fue “criado” en la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Uribe, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que Cepeda “tiene lazos con los que mataron a mi padre”, en referencia al asesinato del ganadero Alberto Uribe Sierra en 1983; un hecho que el exmandatario ha atribuido desde entonces a la mencionada estructura armada, que si bien se desmovilizó tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han surgido de los viejos frentes nuevas agrupaciones, denominadas disidencias.

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Asesinato de Alberto Uribe Sierra
Así registró el diario El Mundo de Medellín el asesinato de Alberto Uribe Sierra, padre del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @rabodeajip/X

Es válido destacar que Uribe Sierra murió durante un intento de secuestro en la finca Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Jorge, en Antioquia. Según Uribe Vélez, la acción fue perpetrada por las Farc; siendo esta una versión sobre la que existen algunas oposiciones, sin que estas tengan, hasta el momento, asidero con material probatorio frente a lo sucedido con el empresario.

Álvaro Uribe habló de la muerte de su padre y vinculó a Iván Cepeda en los señalamientos

Durante el ataque a Alberto Uribe, uno de sus hijos, Santiago, resultó herido de gravedad. Estos señalamientos del exmandatario, en los que pretendería vincular a Cepeda a lo que sucedió con su progenitor, han hecho énfasis en la brecha histórica y personal que existe entre ambos; aunque el padre del congresista, el senador Manuel Cepeda Vargas, también cayó producto del sonido de las balas, hace más de tres décadas.

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En efecto, en la mañana del 9 de agosto de 1994, Cepeda Vargas fue ultimado en Bogotá por sicarios en un atentado cuya autoría intelectual fue atribuida por la justicia a Carlos Castaño y la estructura paramilitar, en alianza con agentes del Estado. Frente al crimen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2010 al Estado colombiano por este caso, y reconoció la existencia de genocidio contra la Unión Patriótica.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS
El expresidente Álvaro Uribe emprendió una nueva confrontación con el senador Iván Cepeda, al relacionarlo con las Farc - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

Pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al, al país, le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país", dijo Cepeda ese día.

Por ello, frente a la observación de la similitud de lo sucedido con ambos padres, Uribe buscó desmarcarse de su contradictor político, que lo ha señalado, de hecho, de tener vínculos con estructuras paramilitares. “La diferencia es que a mi padre lo mató la Farc y Cepeda se crio en la Farc. Su padre estuvo en la Farc. Su padre es uno de los fundadores de la Farc y, a mi padre lo mató la Farc”, advirtió el exmandatario en el diálogo.

Fotografía de archivo del senador Manuel Cepeda Vargas. (Crédito: Colprensa)
Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en Bogotá en agosto de 1994, cuando era senador de la Unión Patriótica - crédito Colprensa

Y agregó, en ese orden de ideas, cuáles fueron los responsables del crimen del senador Cepeda Vargas. “Al padre de Cepeda lo mataron bandidos, dicen que paramilitares. La gran diferencia es que Cepeda tiene lazos con quienes mataron a mi padre y yo ningún lazo con quienes mataron al padre de Cepeda. Pero no quiero hablar de eso. Estamos aquí es pensando en el futuro de Colombia”, acotó el exgobernante.

Este nuevo episodio en el rifirrafe entre Uribe y Cepeda reflejó no solo una disputa personal de vieja data, que busca sacar en campaña el exjefe de Estado, sino la diferencia de conceptos sobre el conflicto armado en el país. Ambos han protagonizado el enfrentamiento más intenso de la última década en el país, en el que Uribe Vélez, incluso, alcanzó a estar preso por presunto fraude procesal y soborno; pero recuperó su libertad.

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