En diálogo con Teleshow, Betiana Blum, quien interpretó a Nora en la histórica película, recordó a la actriz uruguaya: "Fue una compañera absolutamente generosa. El día anterior a empezar a grabar me trajeron el vestido que me iba a poner y la verdad que no me quedaba bien. Al día siguiente me acordé que había visto en una vidriera un vestido, un trajecito, que es el que uso en la película. A la noche llegamos y por suerte estaba abierto. Me quedó pintado, pero solo había rojo. Y la China estaba de rojo".