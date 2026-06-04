Fernando Tejero habla sin filtros sobre su relación con Hacienda: “A mí la declaración de la renta no me devuelve ni las gracias“

Fernando Tejero en '100% Únicos' (MEDIASET).

Fernando Tejero lleva delante de las cámaras de nuestro país más de veinte años. Tras décadas de mucho trabajo en escuelas de interpretación y papeles sencillos en películas y series, consiguió participar en la película Días de fútbol en 2003, proyecto por el que obtuvo un Goya a Mejor actor revelación. Ese mismo año, daría vida a Emilio Delgado en la mítica serie Aquí No Hay Quien Viva. Desde entonces, no ha hecho más que consechar éxitos y se ha convertido en un actor indispensable de la pequeña pantalla española.

Sobre esto se sinceró en la última entrega del programa 100% únicos de Telecinco, donde la entrevista giró en torno a su carrera interpretativa. Sin rodeos, una de las reporteras quiso saber si alguna vez había aceptado un trabajo únicamente por motivos económicos. Lejos de esquivar la cuestión, Tejero respondió con total sinceridad: “Sí, pero lo he hecho con toda la dignidad, el amor y las ganas del mundo".

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No obstante, aseguró que su visión actual ha cambiado considerablemente: “Estoy en un momento en que me costaría hacer algo por dinero. Pero nunca digas nunca”. Después de décadas de experiencia en televisión, cine y teatro, considera que se encuentra en una etapa diferente, en la que le resultaría complicado aceptar un proyecto únicamente por una cuestión económica.

La conversación continuó abordando un asunto mucho más cotidiano: la declaración de la renta. Otro de los entrevistadores quiso conocer si en su última liquidación con la Agencia Tributaria el resultado había sido favorable o si, por el contrario, le había tocado pagar. La pregunta provocó una inmediata risa por parte del intérprete: "A mí la declaración de la renta no me devuelve ni las gracias“.

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Más allá de la broma, Tejero explicó que lleva años presentando declaraciones con resultado a pagar: “A mí nunca me ha salido Hacienda a devolver”. Lejos de mostrar malestar por ello, interpretó la situación desde una perspectiva positiva: "Es señal de que estoy trabajando“.

El intérprete relató su experiencia cantando junto a Dani Martín en Valencia (El Hormiguero)

“No aceptaba mi homosexualidad”

Las cuestiones económicas dieron paso después a aspectos mucho más íntimos de su vida. El actor habló abiertamente sobre el proceso que atravesó para aceptar su orientación sexual y recordó las dificultades que experimentó durante una etapa de su juventud. “No aceptaba mi homosexualidad por el miedo al dedo acusador de la sociedad. Era una época muy complicada, el primero que no se aceptaba era yo. Quería casarme con una mujer y tener una familia, lo estipulado por la sociedad. Eran parejas parche”, admitió.

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Con el paso del tiempo comprendió que aquellas experiencias respondían más a una necesidad de encajar que a sentimientos reales. La aceptación personal supuso un punto de inflexión en su vida. Actualmente asegura sentirse mucho más tranquilo y satisfecho, después de haber superado etapas especialmente complejas marcadas por problemas de ansiedad y depresión. De hecho, confesó las secuelas físicas que mantiene a día de hoy por todos esos años de machaque personal: “Tenía la voz afeminada, entonces quería tener voz de hombre. De forzarla tengo las cuerdas vocales rozadas. Tengo la voz así de ronca por eso”.