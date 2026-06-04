Ni en Roma ni en Milán: la mejor heladería del mundo está en Cádiz y triunfa con su helado de vino de Jerez

Los helados de La Cremería, premiados como los mejores del mundo (La Cremeria Gelato Italiano)

A pocos pasos de la emblemática playa de La Victoria, se encuentra un templo del helado que ha puesto el nombre de Cádiz en lo más alto del panorama internacional. La heladería La Cremería Gelato Italiano, ubicada en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos 6, ha traspasado fronteras al convertirse, oficialmente, en la mejor de todo el planeta en el ránking Gelato Festival World Masters de 2026.

Esta clasificación mundial, elaborada por expertos en heladería italiana, supone la lista definitiva de los mejores heladeros artesanales de todo el mundo, en la que se clasifican los mejores heladeros que han participado en los concursos del Gelato Festival desde 2011. La Cremería ya se había coronado como subcampeona del mundo en 2021 con su receta de ‘Oloroso Cremoso’, un puesto que ha repetido en 2026 con su ‘Sherrymisú al cubo’. Estos galardones le han ganado el primer puesto del ránking mundial, con un podio que completan heladerías polacas e italianas.

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Este privilegiado lugar en el ranking se debe al talento y dedicación de su maestro heladero, Carlo Guerriero, nacido en San Doná di Piave, ciudad metropolitana de Venecia. “Desde ahí, a los pocos años, me trasladé junto a mi familia a la provincia de Rímini, patria del gelato moderno italiano”, explica el heladero en la web del negocio. A pesar de su formación en química industrial y biomedicina, el veneciano llegó a la ciudad andaluza con la idea de fundar La Cremería, un proyecto que nació definitivamente en 2011 y que ha traído muchas y grandes alegrías al panorama heladero gaditano.

Carlo Guerreiro, heladero en La Cremería (La Cremeria Gelato Italiano)

Los helados gaditanos que han conquistado el mundo

La elaboración artesana de cada uno de los helados ha sido clave para este reconocimiento internacional. “Queríamos hacerles disfrutar de un helado cremoso y con personalidad, siguiendo las últimas tendencias del sector, sin olvidar tampoco los métodos más tradicionales del género”, explica el fundador. Su formación científica hace de él todo un investigador del método, aplicando un riguroso enfoque científico a la creación de sus helados, jugando con texturas y sabores hasta conseguir la combinación perfecta.

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También las materias primas, de máxima calidad y llegadas desde todo el mundo, permiten producir helados exquisitos: vainilla de Madagascar, cacao de Sudamérica, té matcha de Japón, queso payoyo de la sierra de Cádiz o pistacho de Bronte. Todo ello se mezcla con la leche fresca que traen de una granja local en Conil, fundamento de estos helados cremosos y llenos de sabor.

Heladería La Cremeria, en Cádiz (La Cremeria Gelato Italiano)

Entre los sabores más solicitados está el Sherrysú, un helado de tiramisú con un ingrediente muy especial: un amontillado que le da un carácter jerezano imbatible. También algunos como el queso payoyo, el cremino de pistacho o el de pretzel y clásicos como el de chocolate blanco o el de turrón. Cuentan, además, con varias opciones veganas certificadas.

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Más allá de los helados, La Cremería también sirve una variedad de repostería fría, como Steccobiscotto, polos de bizcocho savoiardi con helado y cobertura de chocolate belga, magnums artesanales y tartas como la de San Marcos o la de queso, hecha también con Payoyo.