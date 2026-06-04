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La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La convocatoria incluye 1.700 plazas tecnológicas, 1.589 de personal civil y 346 para emergencias climáticas, entre otras

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Un primer plano de manos con piel clara pulsando las teclas negras y retroiluminadas de un teclado moderno gris sobre un escritorio oscuro.
Primer plano de manos de una persona escribiendo en un teclado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oferta de Empleo Público para este 2026 asciende a un total de 27.232 plazas en la Administración General del Estado repartidas entre diferentes sectores, como 1.700 puestos específicos para perfiles tecnológicos o 1.589 de personal civil.

Si se tienen en cuenta las 6.094 plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la oferta de este año supera los 37.000 puestos.

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Este año la oferta se estructura en torno a tres ejes principales: la transformación digital de la Administración Pública, la mejora de los servicios esenciales, y una planificación en base a áreas estratégicas como la ciberseguridad o la Inteligencia Artificial.

Además, la oferta mantiene la línea de ejercicios anteriores de situar las nuevas incorporaciones por encima de la pérdida de efectivos. En concreto, prevé 6.000 plazas de turno libre más que las bajas registradas en el ejercicio anterior.

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Cómo se reparten los puestos públicos ofertados

El número de plazas de la oferta para 2026 en la Administración General del Estado asciende a 27.232. De ellas, un total de 20.541 son de acceso libre, con lo que se busca dar opción a nuevas incorporaciones. Otros 6.345 puestos son de promoción interna, lo que asegura “una evolución profesional en la carrera de los empleados públicos”, según La Moncloa.

Las restantes corresponden a 346 plazas de una oferta de empleo extraordinaria para contratar personal que dé respuesta a situaciones de emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales, agentes medioambientales, etc.

Para las personas con discapacidad se reservan un 10% de las plazas. En total se ofrecerán 2.689, de las que 538 son para personas con discapacidad intelectual.

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Entre el total de las plazas convocadas 1.700 están destinadas para especialistas en tecnologías de la información (TIC) un 42% más que en la anterior oferta. También se prevén 852 puestos en cuerpos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Destacan también las 601 plazas adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar las infraestructuras; así como las 400 plazas que forman parte de una estrategia comercial que incluye la expansión y refuerzo del tejido productivo y que dependen del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, se lanzan 1.589 plazas de personal civil, dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa, para reforzar la seguridad pública y protección de la ciudadanía. En el ámbito sanitario se ofrecen 1.037 vacantes en hospitales y centros de salud del Estado.

Cómo seguir los procesos selectivos de este 2026

Esta oferta de empleo público viene recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 6 de mayo. En el documento oficial se puede consultar de forma más detallada la distribución y cuantificación completa de las plazas según el tipo de acceso, de personal, o los cuerpos y escalas específicos.

Las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos se irán publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en las páginas web de cada organismo convocante y en el portal web administración.gob.es.

Según el Gobierno, en esta convocatoria se monitorizarán los procesos selectivos para que “no se alarguen más de un año” desde que se publica la convocatoria y se continuará con la descentralización de las pruebas en varias sedes por todo el territorio.

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