"Él creció mentalmente y yo, que me encanta ser ama de casa y estar en familia, pasé de tenerlo para mí a tener que compartirlo con las fanáticas. ¡Era una locura! Yo era muy celosa y no le decía nada en la intimidad, que eso era lo peor, porque era de guardar las cosas", contó Dutrá en El show del espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt en AM 1300.