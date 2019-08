La pareja realizó la performance al ritmo de "Cómo le digo", canción del Potro Rodrigo. A los miembros del jurado no los convenció la coreografía y le pusieron un total de 12 puntos. "Veo mucha química en la pareja. Pero este cuarteto no lo entendí. Fue un baile vistoso, pero no me pareció un cuarteto. No me gustó", dijo el jurado Ángel De Brito en la devolución.