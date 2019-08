"Diosito me la quiso dar y la chica la ligó porque se metió en el medio, esto no se la voy a perdonar nunca", le cuenta Mario a James (Daniel Pacheco Bautista), uno de sus personas de confianza. Por su parte, Moco (Toto Ferro) habla con Diosito, que le confiesa: "Maté una persona, fue sin querer. Esto es culpa de Marito que no me dijo la verdad sobre lo que pasó con la Mecha. Como es un traidor se piensa que todos somo traidores, ya no tengo más hermano".