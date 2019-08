Todo surgió a raíz de una declaración de Alberto Fernández: "Yo no soy Venezuela, nunca lo fui", aclaró el ganador en las PASO en una entrevista. Y en Nosotros a la mañana se hablaba al respecto cuando la panelista Agustina Kämpfer le pidió la palabra al conductor Joaquín Álvarez. "Pollo, te quiero decir una sola cosa -arrancó la periodista-. La semana pasada fui al kiosco de la esquina a comprar un yogurt descremado. El del local me dice: 'No lo vendo más, Agustina, porque me sale tan caro comprarlo y la refrigeración que no tengo precio para vender yogurt descremado'. Hay algo más parecido a ser Venezuela?".