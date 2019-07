La tesina la presentó el lunes 6 de mayo. Hizo la defensa oral el jueves siguiente. Ese día se recibió de licenciado en química en la Universidad Nacional del Sur. "Somos todos muy maricones acá. Apenas terminé de dar la tesina me quebré. Mis viejos me pegaron un gran abrazo y lloramos todos. Todavía seguimos conmovidos". Con la voz entrecortada, expresó su gratificación: "Quiero devolverles todo lo que hicieron por mí. Sé que el título no me hace mejor ni más grande, pero representa por lo menos mi satisfacción de que ellos se pueden sentir orgullosos por tener un hijo recibido. Yo lagrimeaba todo el tiempo: quería convertirme en algo para mi familia. Por eso digo que mi título es más de ellos que mío".