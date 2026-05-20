Hay muchos Mahahual en México: estas son las otras luchas ambientales en el país que suceden al mismo tiempo

Mahahual no es el único lugar en México cuya biodiversidad está en peligro, ni es la única lucha en la que ambientalistas exigen la intervención de autoridades para frenar proyectos (Jovani Pérez / Infobae México)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el 20 de mayo que cancelaría el proyecto Perfect Day, de la empresa estadounidense Royal Caribbean. En una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Alicia Bárcenas dijo que el proyecto no se realizaría, lo cual significa una buena noticia para activistas y organizaciones ambientales que llevan años luchando para que no se realizara el proyecto.

El parque acuático de Royal Caribbean representa una amenaza para las especies marinas que habitan Mahahual, que es parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, reconocido como el segundo más grande del planeta, alberga más de 500 especies de peces, diversas variedades de corales, así como tortugas marinas, delfines, tiburones nodriza y rayas. Por ello la insistencia de la sociedad civil que se organizó para manifestarse en contra de este proyecto que sería un ecocidio.

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Sin duda, se trata de una noticia para celebrar, sin embargo, Mahahual no es el único lugar en México cuya biodiversidad está en peligro. Tampoco es la única lucha en la que ambientalistas exigen —desde hace años— la intervención de autoridades ambientales para frenar proyectos turísticos, inmobiliarios, de transporte, entre otros.

Tras acuerdos con habitantes, el gobierno de México mantiene abiertas al público las playas en Punta Mita

Estas son otras luchas que se realizan en el país al mismo tiempo que Mahahual

Al mismo tiempo en el que ocurre la lucha contra el parque acuático en Mahahual, están ocurriendo otras manifestaciones de activistas y organizaciones ambientales que buscan frenar proyectos que atentan conta la biodiversidad mexicana y que no benefician a nadie más que a un grupo específico de personas.

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En Nayarit, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en Puebla, en Hidalgo y en muchos otros estados del país existen resistencias ambientales. Estas son algunas de ellas.

Privatización de playa Las Cocinas, Nayarit

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En Nayarit, hace años que los habitantes de Punta Mita luchan contra una desarrolladora inmobiliaria llamada Grupo DINE, la cual tiene diversos proyectos en el estado que ha afectado los ecosistemas de las playas.

La playa Las Cocinas es la única que no ha sido privatizada, sin embargo, eso podría cambiar muy pronto si se realiza el proyecto inmobiliario que no solo privatizaría la playa, afectaría a la fauna local, como las tortugas que la ocupan para anidar, sino que también impactará negativamente en la vida de las comunidades que dependen de la pesca y el turismo sostenible.

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Recientemente, la comunidad de Punta Mita denunció también detenciones arbitrarias y hostigamiento a quienes se han manifestado en contra de este proyecto.

Proyecto Saguaro (Página Web)

Convertir al Parque Nacional Loreto, en Baja California, a un puerto de altura y cabotaje que pone en riesgo a las ballenas

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La comunidad de Loreto exige la revocación inmediata del decreto publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, que reclasifica esta localidad de Área Natural Protegida federal a puerto de altura y cabotaje. Convertir este Parque Natural en un puerto permitiría la entrada de tráfico marítimo internacional y grandes embarcaciones en una de las zonas ecológicas más sensibles y valiosas de México y del mundo.

Activistas denuncian que para este cambio, no se presentaron fundamentos técnicos, justificaciones ambientales claras ni evaluaciones sobre los posibles impactos en el ecosistema marino y costero.

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El aumento del tráfico marítimo representa riesgos reconocidos por la comunidad científica. En el Parque Nacional Bahía de Loreto, entre los principales efectos negativos se encuentran la mayor frecuencia de colisiones con cetáceos, el incremento del ruido submarino y la degradación general del hábitat marino, lo que significa afectaciones directamente a la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el cachalote (Physeter macrocephalus), la orca (Orcinus orca) y diferentes variedades de delfines.

Existen investigaciones que demuestran cómo el ruido generado por embarcaciones provoca que las ballenas azules disminuyan su actividad de alimentación y abandonen sus zonas tradicionales de forrajeo.

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Proyecto Saguaro en el Golfo de California: empresas buscan construir una planta para exportar gas natural, lo que pone en riesgo el hábitat de las ballenas

La ballenas también se encuentran en riesgo en el Golfo de California debido a que se quiere construir una planta para vender gas natural licuado para exportarlo en buques hacia Asia, principalmente. Este megaproyecto industrial implica un riesgo inminente para las especies que habitan el Golfo por las siguientes razones:

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La ruta de los buques que transportarían el gas metano, atravesaría zonas de crianza de ballenas

Las colisiones de barcos con ballenas son una de sus principales causas de muerte

El ruido de los buques metaneros desplaza a las ballenas de sus hábitats

En el sitio web ¿Ballenas o Gas?, diseñado por organizaciones ambientales que buscan cancelar este proyecto, se explica con detalle que el proyecto Saguaro de México Pacific afectará sin remedio a un ecosistema marino considerado como Patrimonio de la Humanidad debido a su altísima biodiversidad. Acusan a la empresa estadounidense de “hacer en México lo que en la costa Pacífico de Estados Unidos no les permiten”.

FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur

Construcción de inmobiliaria en Playa Piedras Pintas, Sonora

En Playa Piedras Pintas, una zona rocosa de aguas cristalinas situada en San Carlos, Sonora, se ha desatado controversia ante la construcción de un desarrollo inmobiliario y el cierre de los accesos públicos.

La comunidad local y grupos ambientalistas han manifestado su preocupación por el riesgo de privatización del entorno y el impacto que estas acciones podrían tener sobre el acceso libre y la conservación del área.

La Playa Piedras Pintas, en Sonora, representa uno de los últimos accesos libres a la costa, un espacio fundamental para la comunidad local que valora la conexión directa con el mar y la naturaleza. Esta playa se ha convertido en un símbolo del derecho colectivo a disfrutar de los bienes comunes sin restricciones.

Actualmente, Piedras Pintas enfrenta la amenaza de la privatización, lo que implicaría restringir el acceso para quienes durante años han cuidado y disfrutado de este entorno. El desarrollo inmobiliario proyectado en la playa también pone en riesgo la biodiversidad local, especialmente las plantas protegidas que forman parte del ecosistema.

El llamado es a sumar esfuerzos para defender el derecho al acceso libre a los recursos naturales y preservar Playa Piedras Pintas como un espacio compartido para las generaciones presentes y futuras.