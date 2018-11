"Al final, él se fue solo. Nunca en la vida me tocó jamás, no es agresivo. Estoy cansada de discutir todos los días. Él me cuida demasiado y yo ya no puedo ir al súper. Si voy a la peluquería me lleva él y yo no quiero. Tiene una obsesión que no me va. Nuestras peleas son por querer cuidarme demasiado", justificó la cantante.