Respecto a Macri, indicó que mantienen "una buena relación" aunque no hablan regularmente. Además, recordó el incómodo momento que les hizo vivir al Presidente y a Juliana Awada durante una cena en marzo de 2017: "Fue en la Quinta de Olivos. 'Ustedes no ven la realidad', les dije. Les dolió. Medio que se enojaron. Bah, no, no se enojaron…"