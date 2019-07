Mirtha Legrand dijo estar "con mucha angustia" porque no observa "soluciones" que permitan superar la situación económica y social que atraviesa el país. Y aseguró que en lugar de buscar una salida, los políticos "se pelean mucho, se dicen cosas desagradables, se agravian", y es por eso que la diva se permitió una confesión: "No me gusta esta Argentina".