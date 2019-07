"Yo quiero que conozcas la verdad Julián, quiero que conozcas mi verdad, que no es la verdad de lo que te enseñan a vos de la prostitución en la Academia de Policía. Cuando yo era muy jovencita me enamoré perdidamente de un hombre, pensé que era para toda la vida y me quedé embarazada. Y cuando él se enteró me dejó, y cuando fui a casa mis padres se enojaron mucho, me cerraron la puerta en la cara, y de la noche a la mañana me encontré sola, embarazada, sin un peso, en la calle, y así me encontró Trauman", se explaya la reconocida actriz.