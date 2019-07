"¿Te cuento exactamente lo que pasó? Desde mi lugar. Entiendo tu dolor, por supuesto. Estaba en el escenario con Joe Rígoli, y escucho una puteada descomunal, que la escuchó el público también. Nos miramos con Joe diciendo qué hacemos, lo incorporamos como que son los vecinos o lo dejamos así, el que escuchó, escuchó. Obviamente había una parte donde yo abría la puerta, no sé qué decía para adentro, cierro la puerta y cuando entro entré furiosa, la verdad entré furiosa porque no sabía qué había pasado. Ahí es donde me cuentan lo que había hecho Tristán con Cinthia. Yo no lo vi, yo no vi nada porque…Sí te vi salir, sí te vi llorando y todo lo demás, pero no vi el hecho. Fuimos a declarar todos a la comisaría ese día no? Pasó mucho tiempo, el dolor tuyo no es el mío, pero juro que me olvido. Pero fuimos a declarar a la comisaría, yo declaré exactamente lo que había pasado y lo que yo había visto", se defendió Salgueiro.