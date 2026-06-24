A sus 92 años, murió el ex juez federal Julio Cruciani

El ex juez federal Julio Cruciani tenía 92 años (X: @PartidoFederal)

Este martes, se confirmó la muerte del ex juez federal Julio Enrique Cruciani (92) en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia generó repercusión en ámbitos jurídicos y políticos, donde Cruciani fue reconocido por haber sido parte de casos resonantes como la “Operación Langostino” hasta que decidió retirarse con la intención de dedicarse a la política.

El deceso del ex magistrado fue confirmado por el presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, a través de un comunicado difundido en la red social X del espacio. Madeo había sido su compañero de fórmula por ese mismo espacio, cuando se habían presentado como precandidatos a senador y diputado nacionales durante las elecciones de 2017.

PUBLICIDAD

“Con profundo dolor, nos toca despedir a un extraordinario ser humano, que nos honró con sus consejos y su compromiso público”, anunciaron. Asimismo, manifestaron: “Sus muchas virtudes, dejan dentro de nuestra Agrupación Política una huella imborrable. Gracias! Dr. Julio E. Cruciani Q.E.P.D.”.

Hasta el momento, no trascendió la causa de la muerte. De la misma manera, tampoco comunicaron los detalles sobre cuándo y en dónde se despedirán sus restos.

PUBLICIDAD

El comunicado que emitieron desde el Partido Federal (X: @PartidoFederal)

Cruciani estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 durante dos décadas, lo que lo llevó a consolidar su figura como uno de los referentes en el ámbito federal. Su paso por la judicatura estuvo marcado por decisiones de alto impacto y una presencia activa en causas de relevancia nacional durante la década de los 90.

De acuerdo con el recuerdo que dejó el ex magistrado en los tribunales de Penal Económico, sus ex compañeros lo señalaron por sus allanamientos televisados y su constante presencia en los medios de comunicación. Además, Cruciani era conocido por su estilo particular, debido a que siempre iba vestido con moño. Un estilo que lo llevó a distinguirse de los demás jueces.

PUBLICIDAD

Uno de los casos más relevantes que investigó fue la denominada “Operación Langostino”, ocurrida a fines de los años 80, cuando se secuestraron cerca de 600 kilos de drogas escondidos en langostinos congelados. Concretamente, se trataba de cocaína de máxima pureza y había sido enviada desde Medellín, Colombia, hacia la ciudad de Mar del Plata por el jefe narco Pablo Escobar.

En el mismo fuero, hacia fines de los 90, estuvo al frente de la causa por la que fue detenido Omar Fassi Lavalle, el ex secretario de Turismo durante la presidencia de Carlos Menem, junto a su esposa, Elizabeth “Liz” Mazzini.

PUBLICIDAD

Los edificios en donde funcionan los juzgados en lo penal económico y civiles (CIJur)

Ambos enfrentaron una causa por evasión y fraude fiscal relacionados con la empresa que explotaba la discoteca Ski Ranch, ubicada en la costanera porteña. Como resultado de la investigación, se determinó que el monto evadido y defraudado rondaba los 6 millones de dólares. Tras ser llevados a juicio oral, los dos fueron condenados a tres años de prisión en diciembre de 2004.

El ex juez en lo penal económico llegó a participar durante 17 años en causas de alto perfil, hasta que el 20 de mayo de 2005 presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Para ese entonces, tenía 71 años y fue uno de los motivos por los que decidió no renovar su cargo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los archivos de Infobae, ese mismo día, el ex magistrado también había confirmado que iniciaría una nueva etapa en la política. “Seré candidato a diputado nacional por el partido Confederación de Vecinos de la Provincia de Buenos Aires”, había anunciado Cruciani.

Después de que se retirara del poder judicial, el ex titular del Juzgado Penal en lo Económico N° 2 se presentó varias veces como candidato a diputado nacional y, más tarde, como senador. Sin embargo, nunca logró reunir los votos necesarios para ingresar al Congreso de la Nación.

PUBLICIDAD