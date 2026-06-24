Murió un hombre en medio de una pelea callejera en Salta

Violenta pelea en San Juan dejó el saldo de una persona muerta

Un episodio de violencia extrema sacudió a la ciudad de Embarcación, en la provincia de Salta, durante las últimas horas, dejando como saldo la muerte de un hombre tras un enfrentamiento callejero que involucró a grupos de los barrios San Juan y Cherenta.

La secuencia delictiva comenzó en la madrugada del lunes, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre desórdenes y la presencia de un numeroso grupo de personas en la zona. Al llegar, los efectivos policiales constataron el caos: había personas heridas y un clima de tensión creciente.

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Según las primeras informaciones, al que accedió el medio local ElTribuno, un grupo de jóvenes se había reunido en una esquina del barrio Cherenta y, por motivos que aún son materia de investigación, fue interceptado por otro grupo proveniente de San Juan. En ese momento, se desató una pelea en la que se lanzaban piedras, que rápidamente escaló a un enfrentamiento violento de grandes proporciones.

Testigos relataron que, el enfrentamiento involucró a decenas de personas, que la situación desbordó cualquier intento de mediación espontánea. En medio de los disturbios, uno de los jóvenes presentes recibió dos heridas de arma blanca: una en el cuello y otra en el tórax. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Embarcación, donde ingresó sin signos vitales, según confirmaron fuentes médicas. Un segundo herido también fue atendido, aunque los investigadores aún analizan si su situación está directamente relacionada con el homicidio.

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La muerte del joven funcionó como un detonante para una serie de disturbios que se extendieron a lo largo de la madrugada. Tras confirmarse el fallecimiento, la zona se vio envuelta en una batalla campal que requirió la intervención de personal policial de la Unidad Regional 14 y de efectivos provenientes de localidades vecinas. El operativo desplegado intentó contener los desmanes, pero la magnitud del conflicto superó cualquier previsión.

Varias personas participan en una pelea nocturna en San Juan, con una de ellas en el suelo durante el incidente que derivó en una muerte (El Tribuno)

Durante los enfrentamientos posteriores al homicidio, se registraron ataques con piedras, bloqueos de calles y quema de viviendas en distintos puntos. Los Bomberos Voluntarios enfrentaron serias dificultades para ingresar a los sectores afectados por el fuego, debido a las agresiones de los participantes en los disturbios.

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Algunas de las viviendas incendiadas no tendrían relación directa con la disputa inicial, sino que fueron atacadas como parte de la escalada de violencia que se apoderó de la comunidad.

El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales, que trabajan en la reconstrucción de los hechos, la identificación de los responsables y el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte. Los investigadores consideran que el consumo de sustancias y alcohol fue un factor determinante para el desarrollo del episodio.

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En este contexto, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, a medida que avance la tarea de identificación de los participantes en los hechos.

La intervención policial logró contener parcialmente los disturbios, aunque la situación permaneció tensa hasta bien entrada la mañana. Los incidentes incluyeron también disparos de arma de fuego y ataques generalizados a viviendas, lo que agravó el clima de inseguridad en el sector.

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