En ese sentido, dijo: "Daniela fue una nena tocada con la varita. Es muy fuerte, yo creo que Dios le pone estas pruebas a las personas que son fuertes y que pueden soportar tanto curarse como irse de este mundo. Mis nietos me decían: 'Si mamá se va vos vas a ser nuestra mamá'. Y yo les decía: 'Yo voy a ser siempre todo lo que ustedes quieran, mamá no, pero voy a estar junto a ustedes. Mamá no se va a ir porque todavía no le tocó'. Y Dios me escuchó".