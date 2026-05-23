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Penal fallado de Jefferson Collazos tras mano de Matías Di Benedetto en Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

El disparo del delantero colombiano cayó en el palo y perdió la chance de poner a su equipo arriba en el marcador. La pena máxima llegó luego de un error del defensa de la ‘U’

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El delantero cruzó su remate, pero la pelota chocó en el palo del cuadro 'crema' - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes visitó a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con la misión de reencontrarse con el triunfo, sin embargo un error le pudo costar caro. A los 74 minnutos, los locales iniciaron el ataque y cuando entraron dentro de área, se encontraron con la mano de Matías Di Benedetto.

El defensa de la ‘U’ en su intención de quitarle el balón a Edgar Lastre, su disparo logró impactarle en la mano dentro del área. El árbitro Kevin Ortega fue determinante y no dudó en cobrar penal a favor del recién ascendido.

Jefferson Collazos se pudo frente la penal en el punto penal, y luego de tomarse su tiempo, su remate chocó en el palo de Diego Romero. Su cara de lamento no se hizo esperar y el festejo de los jugadores de la ‘U’ tampoco.

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Perdió una increíble oportunidad de darle el triunfo a su equipo en su condición de local. El marcador no se movió más y terminó 0-0 en Moquegua. Los ‘cremas’ siguen sin poder reencontrarse con el triunfo: llevan tres partidos sin poder ganar en el campeonato local.

Kevin Ortega cobró pena máxima tras mano de Matías Di Benedetto. (L1 Max)

La sorpresa de Héctor Cúper: Sekou Gassama fue titular

La historia de Sekou Gassama en Universitario de Deportes experimentó un giro inesperado con la llegada de Héctor Cúper al banquillo. El delantero hispano-senegalés, que hasta hace pocas semanas parecía tener los días contados en el club, logró revertir su situación y se ganó un lugar en la consideración del nuevo entrenador.

La confianza del cuerpo técnico permitió que el atacante recupere protagonismo en el equipo y muestre su capacidad para aportar en momentos clave.

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Gassama, quien parecía alejado del once titular, fue confirmado como inicialista para el próximo encuentro ante CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026. La decisión del DT marca una nueva etapa para el delantero en la ‘U’, consolidando su lugar en la plantilla y renovando sus expectativas para el resto de la temporada.

Once confirmado de Universitario.
Once confirmado de Universitario.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo reto de Universitario de Deportes será frente Deportes Tolima este martes 26 de mayo en el estadio Monumental de Ate a partir de las 19:30 horas de Perú. El encuentro es decisivo para las aspiraciones del conjunto dirigido por Héctor Cúper, que llega a la última jornada con la obligación de sumar los tres puntos para poder avanzar en la Copa Libertadores 2026.

Tolima afronta el partido con una ventaja de dos puntos sobre la ‘U’, lo que significa que el equipo peruano solo superará a su rival en la tabla si consigue la victoria. Un empate o una derrota dejarían a los ‘cremas’ fuera de la competencia, por lo que el margen de error es nulo.

La transmisión oficial del partido estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos exclusivos para Perú y el resto de Sudamérica en esta edición de la Copa Libertadores. Además, el encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+, disponible para quienes cuenten con suscripción activa, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

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