"Yo soy pañuelo celeste, soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no. Tuve dolores psicológicos que no se van todavía. Una mujer que se hace un aborto sufre. No es una pavada como irse a tomar un café y listo", explicó en el ciclo donde trabaja, por El Trece.