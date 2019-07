"Conozco a mucha gente y he trabajado con mucha gente. Después de que pasó un poco el momento álgido de toda esta locura que se suscitó en diciembre, hubo situaciones muy casuales, como: 'Dije tu nombre y dijeron que no, sin tener un fundamento. Sé que es buena, pero no'. Eso es fuerte", manifestó la actriz. "Estoy haciendo una película y no me quejo. Hay compañeros que realmente no tienen trabajo", agregó.