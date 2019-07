"Yo no tengo trato con él, hay abogados en el medio… Accedí a que viniera a mi casa, pero la última vez que vino se metió en mi habitación, se bañó y me dijo que era una puta de mierda que me acostaba con todos. Y nada que ver, yo vivo para mi hijo", dijo sin poder brindar más detalles sobre la denuncia que realizó el jueves por la tarde.