Desde su rol como panelista en Nosotros a la mañana, y antes en otros ciclos, ya sea como conductora o integrante del staff, Nicole buscó conservar una actitud medida cada vez que debía hablar sobre su relación con Fabián Cubero, su ex marido. Aún más cuando sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna) quedaban involucradas en la separación. La modelo parecía inmutable ante los conflictos. Y no, no lo es.