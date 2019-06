Al ser consultada por Andy Kusnetzoff, el conductor, si la perdonó, la ex vedette contestó: "No soy Dios. Yo igual la quise. Al otro año fui y ella se estaba muriendo. Me llamó la hermana y viajé con mis dos hermanas. Fui y estaba en estado vegetativo, pero yo me la quería traer y cuidarla igual. El odio para mí no existe en mi vida, el rencor, nada. El tema es que no le podíamos contar a mi papá porque él era un eterno enamorado y yo no sabía el tema de los desaparecidos… Después, cuando fui más grande, empecé a escuchar cosas. Mi papá falleció pensando que estaba desaparecida, nunca le pude contar. Él estaba enamorado", concluyó al respecto.