Y luego explicó: "Yo tenía veintipico de años y ella era jovencita. Entonces digo: 'No la voy a mirar'. Vi que ella me miraba, pero dije: 'No la voy a mirar porque es muy jovencita y yo ya soy un hombre grande'. Así el primer día, el segundo… Tres meses estuve esperando". Y su mujer reconoció, risueña: "Yo perdí el tren durante tres meses, a propósito. ¡Si era hermoso! Pero me miraba y no decía nada".