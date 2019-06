Ante la mirada incrédula de Andy Kusnetzoff, el conductor del programa, Valenzuela agregó: "Todavía lo estoy buscando… Le hicieron una angiografía, vino una doctora… Nunca me voy a olvidar de ese pasillo. Me dijo: 'Tu hija tiene una mancha en el cerebro'. Ahí me desplomé, me caí. Lo llamé a Pablo Culell para decirle que no iba a grabar porque tenía que estar con mi hija en el sanatorio".