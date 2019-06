"En este momento quiero continuar con mi profesión y velar por los derechos de los niños y los adolescentes. Yo trabajo en el aspecto técnico, y no en el político, por eso les dije a quienes me ofrecieron sumarme a Dignidad Popular que si necesitaban algún tipo de asesoramiento, lo podíamos ver. En este momento siento que trabajar en la política sería tener que alejarme de mi profesión y del rol para el cual me he preparado tanto. Estoy muy orgullosa del rol que tengo hoy en día, es muy significativo como mujer ser responsable del área de criminología y criminalística", confesó.