Inmediatamente, María Laura Santillán arrancó el noticiero con emotivas palabras sobre el deceso del periodista. "Telenoche está de luto porque Sergio Gendler estuvo en este programa durante 16 años de su vida (desde 1998 hasta el 2014). Fue nuestro compañero de cada día, lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho, nos peleamos mucho. Transpiramos mucho. Hay mucha gente que está triste en este programa porque son un montón de años y no podemos creer lo que pasó. Los que los queríamos mucho no sabíamos mucho, no nos dijo la verdad sobre su enfermedad", dijo su amiga y compañera. "Nos podemos creer que se haya cortado una vida tan prolífica", agregó.