"Pero sabíamos que había perdido brillo, no era él, por más que se esforzaba por ser, porque el tipo llegaba como podía, hacía el programa como podía, y entonces nosotros veíamos que había un esfuerzo, pero también entendíamos que había algo que no nos decía. Cuando nos enteramos, la primera reacción fue de no poder creerlo, la segunda reacción fue de respetar su silencio, y por supuesto, en el medio de esas dos reacciones acompañarlo desde nuestro lugar, yendo a visitarlo casi prepoteándolo de querer ir a visitarlo, porque él no quería que lo viéramos así. Y cada uno fue, y cada uno estuvo, y cada uno hizo lo que pudo hacer, aunque hubiéramos hecho mucho más", reflexionó.