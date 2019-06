Sin embargo, al consultarle si le gustaría que De Dominici esté embarazada, Furriel confesó: "Si ella es feliz con eso, sí, por supuesto" y dio detalles sobre todo lo que sabe al respecto de la persona con la que compartió una relación desde 2015 hasta 2018. "Eva decidió vivir en Los Ángeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en esa ciudad, y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento", aclaró el actor.