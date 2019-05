En aquella ocasión, Gianola hizo su descargo con Teleshow. "Cuando levantaron el sketch del programa que hacía con ella, entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero. Yo le dije que yo no era parte de la producción y ella insistió que yo igual le tenía que dar dinero, que no me creía. Como yo no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mier… Y así fue. No hay denuncia judicial, nada, es mediática obviamente", declaró.