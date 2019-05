La actual panelista de Incorrectas, por América, había trabajado con Gianola en las temporadas de 2013 y 2014, cuando ambos compartieron escenario en la obra Sé infiel y no mires con quién. Y, en diálogo con Ulises Jaitt para El show del espectáculo, aseguró: "(Fabián ) tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo".