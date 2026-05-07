Colombia

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo en Santander: fuerza pública desmanteló laboratorio que producía 200 kilos de coca al mes

La operación entre el Ejército y la Policía en zona rural de Betulia dejó pérdidas estimadas en $500 millones mensuales al grupo armado, con la incautación de importantes cantidades de droga y material químico

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La intervención se realizó en una zona rural del departamento de Santander, donde el complejo ilegal permitía el procesamiento de grandes volúmenes de droga que alimentaban rutas del narcotráfico e impactaban a la economía ilícita regional - crédito @Ejercito_Div2 / X

En las montañas de Betulia, en el departamento de Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron desmantelar un laboratorio del Clan del Golfo dedicado al procesamiento de pasta base de coca.

Este complejo ilegal, ubicado en una zona rural, tenía una capacidad de producción de aproximadamente 200 kilogramos mensuales de alcaloide, lo que representaba una afectación directa a las finanzas de las redes del narcotráfico en la región. Así lo reportó el Ejército Nacional en un comunicado oficial.

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El valor estimado de la droga producida ascendía a $500 millones mensuales, cifra que refleja el alcance económico del entramado ilícito. Según información aportada por la Quinta Brigada, el hallazgo fue posible gracias al trabajo articulado con la Sijín de la Policía y el soporte tecnológico brindado por el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (Cimvri), recientemente instalado en la zona.

Las fuerzas del Ejército y la Policía desmantelaron un laboratorio del Clan del Golfo para el procesamiento de cocaína en Betulia, Santander - crédito @Ejercito_Div2 / X
Las fuerzas del Ejército y la Policía desmantelaron un laboratorio del Clan del Golfo para el procesamiento de cocaína en Betulia, Santander - crédito @Ejercito_Div2 / X

Material incautado y daños evitados

Durante la operación, las autoridades incautaron más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína, así como una importante cantidad de insumos químicos utilizados en el proceso, entre los que se encontraban cemento, permanganato de potasio, ácidos, gasolina y ACPM. Además, en el lugar fueron hallados hornos microondas, tanques y canecas metálicas y plásticas, todos empleados para la producción del estupefaciente.

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El impacto de este operativo no se limitó a la esfera financiera criminal. De acuerdo con lo detallado por el Ejército Nacional, la destrucción del laboratorio evitó daños ambientales considerables al frenar el vertimiento de sustancias químicas en el entorno natural. Las comunidades rurales cercanas también resultaron beneficiadas, al reducirse la amenaza que representa la expansión de economías ilegales en sus territorios.

Declaraciones oficiales y contexto regional

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la colaboración con las autoridades: “Tenía la capacidad de producción de 200 kilogramos de pasta de base de coca mensuales, invito a que denuncien cualquier cosa que ponga en riesgo a la población civil”, afirmó el oficial.

El laboratorio ilegal tenía capacidad para producir hasta 200 kilogramos mensuales de pasta base de coca, impactando directamente las finanzas del narcotráfico en la región - crédito @Ejercito_Div2 / X
El laboratorio ilegal tenía capacidad para producir hasta 200 kilogramos mensuales de pasta base de coca, impactando directamente las finanzas del narcotráfico en la región - crédito @Ejercito_Div2 / X

La institución castrense subrayó que cada operación de este tipo representa un avance en la recuperación del territorio y la protección de las familias santandereanas. El golpe al Clan del Golfo en Betulia se suma a otras acciones recientes contra el narcotráfico en el nororiente del país, donde la presencia de organizaciones criminales genera situaciones complejas de orden público.

Acciones paralelas en Norte de Santander

Poco después de este operativo, el Ejército Nacional informó sobre la destrucción controlada de un megalaboratorio cocalero en el municipio de Villacaro, Norte de Santander, asociado al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN .

En este espacio, los efectivos de la Brigada Contra el Narcotráfico N. 2 hallaron 15 construcciones rústicas destinadas al procesamiento, almacenamiento y alojamiento logístico.

Entre los elementos decomisados se encontraron 960 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 165 galones de base de cocaína en suspensión, así como 1.558 galones de insumos líquidos y 250 kilogramos de insumos sólidos, de acuerdo con el reporte entregado por el coronel Edwin Ortiz, comandante de la unidad antidrogas.

La operación permitió la incautación de más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína y numerosos insumos químicos usados en la producción de drogas ilícitas - crédito @Ejercito_Div2 / X
La operación permitió la incautación de más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína y numerosos insumos químicos usados en la producción de drogas ilícitas - crédito @Ejercito_Div2 / X

La institución destacó que la operación, desarrollada con el apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Aviación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, representó una afectación de $5.459 millones a las economías del ELN. Los uniformados también neutralizaron un artefacto explosivo improvisado, instalado con el propósito de atacar a las tropas.

Estrategia contra las economías ilegales

Las autoridades recalcaron que la ofensiva militar busca golpear las fuentes de financiamiento de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, que emplean los recursos obtenidos del narcotráfico para acciones delictivas y afectaciones a la población civil y la fuerza pública.

El Ejército Nacional reiteró que la lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad operativa, en el despliegue del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y respaldada por información de inteligencia. Cada laboratorio destruido implica, además, una acción de protección ambiental y de seguridad para las comunidades afectadas por el avance de las economías ilegales.

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