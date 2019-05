"No, me lo contó cuando yo lo conté. Me dice "negro, a mí siempre me dio pudor, nunca lo pude contar. Cuando te escuché dije 'guau', me pasó lo mismo. Y recibí tres llamados de tres alumnos compañeros míos que no los vi nunca más, a través de toda mi vida, y me dijeron 'Luis, me pasó lo mismo que a vos'", recordó.