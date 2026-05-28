Honduras

Congreso Nacional de Honduras descuenta casi 700 mil lempiras en salarios a diputados ausentes

La Pagaduría del Congreso Nacional ha deducido más de 700 mil lempiras a diputados propietarios y suplentes por ausencias y conductas que interrumpen las sesiones legislativas, confirmó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien aseguró que los fondos ya comenzaron a ser entregados a centros educativos y comunidades vulnerables del país

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El Congreso Nacional confirmó más de 700 mil lempiras en deducciones a diputados faltistas y legisladores involucrados en desórdenes. (FOTO: Hondudiario)
El Congreso Nacional confirmó más de 700 mil lempiras en deducciones a diputados faltistas y legisladores involucrados en desórdenes. (FOTO: Hondudiario)

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este martes que la Pagaduría del Poder Legislativo ha aplicado más de 700 mil lempiras en deducciones salariales a diputados faltistas y a legisladores involucrados en incidentes que alteran el orden dentro del hemiciclo.

Según explicó el titular del Congreso durante una entrevista en un foro televisivo nacional, las sanciones económicas alcanzan a diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo miembros del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y representantes del Partido Nacional.

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Zambrano detalló que el mecanismo de control se activa cada vez que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, pasa lista al inicio de las sesiones legislativas. Los congresistas que no se encuentran presentes en ese momento reciben automáticamente una deducción equivalente al día laboral.

“Al diputado que no está presente se le deduce el día de salario, que anda alrededor de unos tres mil lempiras por jornada para cada diputado propietario”, explicó el presidente del Legislativo.

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El funcionario aseguró que las medidas buscan fortalecer el orden y la disciplina parlamentaria dentro del Congreso Nacional, especialmente tras varios episodios de confrontaciones verbales, insultos y disturbios registrados en sesiones recientes.

“Lo que se busca es que el Congreso Nacional sea un lugar de debate, de diálogo y de propuestas. Los diputados deben ser ejemplo para la sociedad”, expresó Zambrano.

Tomás Zambrano aseguró que los fondos descontados ya comenzaron a beneficiar escuelas y centros educativos del país.(FOTO: Hondudiario)
Tomás Zambrano aseguró que los fondos descontados ya comenzaron a beneficiar escuelas y centros educativos del país.(FOTO: Hondudiario)

El titular del Legislativo cuestionó además las escenas de violencia y confrontación protagonizadas en algunas sesiones parlamentarias, señalando que este tipo de conductas deterioran la imagen del Congreso ante la ciudadanía.

De acuerdo con datos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), solo en enero se aplicaron deducciones por más de 29 mil lempiras a 12 diputados —entre propietarios y suplentes— debido a ausencias registradas durante cinco sesiones legislativas.

Mientras tanto, en febrero las deducciones alcanzaron más de 18 mil lempiras correspondientes a seis parlamentarios.

Sin embargo, Zambrano indicó que las sanciones más fuertes fueron aplicadas recientemente a un grupo de aproximadamente 15 diputados del partido Libre, quienes habrían acumulado hasta 15 días de deducción salarial.

“Estamos hablando de unos 45 mil lempiras en promedio por diputado. Solo esas deducciones superan los 500 mil lempiras”, detalló.

El presidente del Congreso afirmó que, además de sancionar económicamente a los legisladores ausentes o involucrados en desórdenes, el dinero descontado está siendo utilizado para apoyar escuelas y centros educativos en distintas zonas del país.

Las sanciones económicas forman parte de nuevas medidas para fortalecer el orden dentro del hemiciclo legislativo.(FOTO: Hondudiario)
Las sanciones económicas forman parte de nuevas medidas para fortalecer el orden dentro del hemiciclo legislativo.(FOTO: Hondudiario)

Entre los primeros beneficiados mencionó al kínder San José de la Montaña, ubicado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, que recibió una donación inicial de 200 mil lempiras.

Asimismo, se entregaron 50 mil lempiras al Instituto Renacimiento de Brus Laguna, en Gracias a Dios, y otros 100 mil lempiras al Instituto Técnico Santa Cruz, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

“Convertimos las inasistencias en beneficios directos para la población”, aseguró Zambrano al defender la medida.

El titular del Congreso añadió que numerosos diputados hacen llegar solicitudes de centros educativos y de salud interesados en recibir parte de los recursos provenientes de las deducciones salariales.

Diputados de distintos partidos políticos aparecen en los registros de deducciones salariales del Congreso Nacional.(FOTO: Hondudiario)
Diputados de distintos partidos políticos aparecen en los registros de deducciones salariales del Congreso Nacional.(FOTO: Hondudiario)

Las medidas forman parte de una serie de reformas impulsadas recientemente en el Congreso Nacional, entre ellas la eliminación de la Comisión Permanente, la reducción de recesos legislativos y nuevas disposiciones para fortalecer la administración de los recursos públicos.

Según Zambrano, el objetivo final es vincular la responsabilidad parlamentaria con beneficios concretos para sectores vulnerables del país y enviar un mensaje de mayor disciplina dentro del Poder Legislativo.

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