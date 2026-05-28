Panamá

El gobierno de Panamá refuerza la seguridad fronteriza con graduación de 324 nuevos oficiales

La reciente ceremonia en Metetí integró a la Fuerza Pública personal especializado en ciberseguridad y operaciones, con el fin de consolidar el control migratorio y las acciones preventivas en zonas de alto interés para el país

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El presidente José Raúl Mulino juramentó a 285 nuevos agentes de Senafront y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración en Metetí, Darién. (Cortesía: Astrid Salazar)
El presidente José Raúl Mulino juramentó a 285 nuevos agentes de Senafront y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración en Metetí, Darién. (Cortesía: Astrid Salazar)

En un acto celebrado en Metetí, Darién, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, juramentó este miércoles a 285 nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), quienes concluyeron su formación dentro de la promoción XXIV-B “General José de Fábrega”. Según informó el gobierno de Panamá, esta incorporación responde al fortalecimiento de la política de seguridad nacional y refuerza la presencia estatal en zonas estratégicas del país.

La ceremonia, presidida por Mulino, contó con la asistencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, directores de los estamentos de seguridad, autoridades locales y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. De acuerdo con Infobae, entre los graduados figuran 29 agentes especializados en ciberseguridad y banda de música, quienes aportarán conocimientos técnicos y apoyo logístico a las operaciones en frontera y migración.

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El grupo de nuevos integrantes de la Fuerza Pública forma parte de la estrategia del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), que busca consolidar la capacidad de respuesta ante desafíos en materia de seguridad y ampliar la cobertura territorial del Estado. “La presencia de estas nuevas unidades permitirá reforzar las acciones preventivas y comunitarias en puntos clave del territorio nacional”, detalló el propio Ministerio.

Durante su intervención, Mulino felicitó a los 324 graduados y anunció que en los próximos meses se sumarán más miembros a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de incrementar la presencia policial y la prevención del delito en las calles. “La formación de esta nueva generación de agentes responde al compromiso de consolidar instituciones más preparadas y cercanas a la ciudadanía”, afirmó el mandatario.

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La incorporación de estos agentes refuerza la política de seguridad nacional y la presencia estatal en las zonas estratégicas de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)
La incorporación de estos agentes refuerza la política de seguridad nacional y la presencia estatal en las zonas estratégicas de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

El evento reunió a altos funcionarios, como el director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, y el director general del SENAFRONT, Larry Solís Velásquez, así como representantes de organismos internacionales y delegaciones diplomáticas. Según información oficial, los 39 nuevos inspectores del SNM fortalecerán el control migratorio y la seguridad en las fronteras, como parte del enfoque integral del Gobierno Nacional.

La graduación de la promoción XXIV-B reafirma la política del Ejecutivo panameño de fortalecer las capacidades operativas y humanas de la Fuerza Pública, avanzando hacia una estrategia de seguridad preventiva y cercana a los ciudadanos.

Fuerzas Públicas de Panamá: estructura civil para la seguridad nacional

Las Fuerzas Públicas de Panamá constituyen el sistema de seguridad y defensa del país, estructurado bajo un modelo civil desde la abolición del ejército en 1990. El país no cuenta con fuerzas armadas tradicionales, sino con cinco instituciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

Entre los graduados destacan 29 agentes especializados en ciberseguridad y banda de música para apoyo técnico y logístico en las fronteras. (Cortesía: Astrid Salazar)
Entre los graduados destacan 29 agentes especializados en ciberseguridad y banda de música para apoyo técnico y logístico en las fronteras. (Cortesía: Astrid Salazar)

La Policía Nacional (PN) se dedica al orden público y la protección ciudadana. El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) controla las fronteras y combate delitos asociados al tráfico ilícito y la migración irregular. El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protege el espacio marítimo y aéreo, realizando operaciones contra el narcotráfico y la pesca ilegal. El Servicio de Protección Institucional (SPI) resguarda a dignatarios y autoridades estatales. El Servicio Nacional de Migración (SNM), de carácter administrativo, colabora en el control fronterizo.

El enfoque principal de estas instituciones, es la seguridad interna, la lucha contra el crimen organizado y el mantenimiento del orden público. Panamá mantiene así un sistema de defensa sin ejército, centrado en la protección civil y la cooperación internacional.

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