República Dominicana

Desmantelan laboratorio que clonaba identidades para fraudes electrónicos en República Dominicana

Un operativo realizado en una vivienda permitió detener a un hombre vinculado a una red dedicada a la producción de documentos apócrifos y a fraudes electrónicos con alcance internacional, según informaron las autoridades

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Manos de una persona procesando documentos y cédulas de identidad de República Dominicana en una mesa de madera con una estampadora, papeles y laptops.
La Policía Nacional de República Dominicana desmantela un laboratorio de falsificación de documentos y delitos cibernéticos en Santiago de los Caballeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una operación conjunta desarrollada en Santiago de los Caballeros, la Policía Nacional de la República Dominicana informó este miércoles que desmanteló un laboratorio dedicado a la falsificación de documentos y delitos cibernéticos, según informó la institución a través de sus canales oficiales. El allanamiento, realizado en una residencia del sector Villa Olímpica, culminó con la detención de Luis Miguel V., señalado como el principal implicado en las actividades ilícitas.

La acción, ejecutada mediante una orden judicial, contó con la participación de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), agentes preventivos, el equipo Swat y representantes del Ministerio Público. Al mismo tiempo, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, durante el procedimiento se incautaron numerosas evidencias tecnológicas y materiales empleados para la fabricación de documentos apócrifos.

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Entre los dispositivos confiscados figuran computadoras, teléfonos celulares, memorias USB, discos duros, una impresora especializada para carnets, tarjetas PVC en blanco, múltiples SIM cards y documentos presuntamente falsificados, algunos de ellos con identificaciones internacionales. La institución detalló que estos instrumentos eran utilizados para la extracción de datos personales, principalmente de ciudadanos extranjeros de nacionalidad estadounidense.

Según las indagatorias realizadas por las autoridades, Luis Miguel V. habría empleado la tecnología incautada para crear identificaciones falsas y, a partir de ellas, ejecutar diferentes modalidades de estafas electrónicas. La Policía dominicana precisó que las investigaciones siguen abiertas y que el detenido, junto con todo el material ocupado, será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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El allanamiento permitió incautar computadoras, celulares, memorias USB, discos duros y una impresora especializada para carnets falsificados.(Cortesía: Policía Nacional Republica Dominicana)
El allanamiento permitió incautar computadoras, celulares, memorias USB, discos duros y una impresora especializada para carnets falsificados.(Cortesía: Policía Nacional Republica Dominicana)

“Durante el operativo, las autoridades ocuparon computadoras, celulares, memorias USB, discos duros, equipos tecnológicos, una impresora especializada para carnets, tarjetas PVC en blanco, así como múltiples SIM cards y documentos presuntamente falsificados, incluyendo identificaciones internacionales”, indicó la entidad policial en un comunicado difundido en redes sociales.

Estrategia coordinada contra delitos cibernéticos y falsificación

El informe oficial agrega que la intervención responde a una estrategia conjunta orientada a combatir el auge de los delitos cibernéticos y la falsificación de documentos en la región Norte de la isla. La DINTEL y el Ministerio Público destacaron la importancia de operaciones coordinadas para desarticular redes dedicadas a la usurpación de identidad y fraude electrónico.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente utilizaba dichos equipos para extraer datos personales de ciudadanos extranjeros, principalmente norteamericanos, con el objetivo de elaborar identificaciones falsas y cometer diferentes tipos de estafas electrónicas”, subrayó la Policía Nacional en su reporte.

Vista en primer plano de las manos de una persona con piel morena esposadas, con las palmas juntas, sentada y vestida con jeans azules desgastados.
El proceso legal incluirá un análisis forense de los equipos tecnológicos para obtener evidencia sobre la red de fraude y sus ramificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron que el proceso de judicialización incluirá el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados, con el fin de recabar información adicional sobre el alcance de las actividades ilícitas y la posible existencia de otros implicados. Se mantiene bajo resguardo todo el material recuperado, que será incorporado como evidencia en el proceso penal.

La Policía Nacional de la República Dominicana reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los delitos tecnológicos en coordinación con los organismos de justicia. “Tanto el detenido como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes”, concluyó la institución.

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