Guatemala

Concedieron amparo y reactivaron el embargo sobre finca valuada en USD 5 millones vinculada a Giammattei en Guatemala

La Sala Primera de Mayor Riesgo suspendió el levantamiento de medidas sobre el predio en Sacatepéquez mientras el Ministerio Público investiga el origen de los fondos

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Ilustración de Alejandro Giammattei en un podio con micrófonos. Al fondo, una casa de piedra con techo de tejas, césped, montañas y un cañón.
El expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ofrece un discurso en un podio con micrófonos, en un escenario ilustrativo que presenta una edificación de tejas rojas y montañas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sala Primera de Mayor Riesgo de Guatemala concedió un amparo y dejó en suspenso el levantamiento del embargo sobre la finca El Nacimiento, un inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. El Ministerio Público informó que recibió la notificación este miércoles 27 de mayo y que la medida mantiene bloqueada cualquier transacción mientras sigue la investigación.

El amparo revierte, de forma provisional, la decisión del Juzgado de Extinción de Dominio que el 21 de mayo había ordenado retirar las medidas cautelares. La Fiscalía de Extinción de Dominio planteó la acción al sostener que persisten dudas sobre el origen del dinero usado para adquirir y desarrollar la propiedad.

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La finca está ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. Según el Ministerio Público, el inmueble está valuado en USD 5 millones y forma parte de un expediente por posible origen ilícito de fondos, por lo que el Estado busca evitar que el bien cambie de manos antes de que avance el proceso judicial.

Retrato pictórico de Alejandro Giammattei en primer plano sobre un paisaje amplio con montañas, bosques densos y edificios dispersos, todo en estilo óleo.
Un retrato en óleo del expresidente Alejandro Giammattei de Guatemala se superpone a un vasto paisaje montañoso y boscoso, con algunas edificaciones de techos rojos en la distancia, todo renderizado con pinceladas artísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué resolvió la Sala y por qué se reactivó el embargo?

El Juzgado de Extinción de Dominio había autorizado el 21 de mayo el levantamiento de las medidas cautelares y habilitó la libre disposición del inmueble. Tras esa resolución, la Fiscalía de Extinción de Dominio promovió el recurso de amparo, que fue admitido por la Sala Primera de Mayor Riesgo, según la comunicación oficial del Ministerio Público.

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Con la nueva decisión, queda sin efecto el fallo anterior y se ordena mantener el embargo mientras se determinan los hechos y se define si corresponde un decomiso en el marco del proceso de extinción de dominio, indicaron las autoridades.

El expediente sobre la finca comenzó en mayo de 2025, cuando el Juzgado de Extinción de Dominio decretó el embargo preventivo. El terreno tiene unas 100 manzanas (70 hectáreas), incluye una mansión, una plantación de café y otras construcciones, de acuerdo con información citada por Prensa Libre.

Según el Ministerio Público, la valuación asciende a USD 5 millones, equivalentes a Q38,25 millones, con base en una tasación independiente realizada por un arquitecto. En noviembre de 2025, las autoridades informaron que dentro del predio identificaron la plantación cafetalera y documentaron características de la residencia, con acabados de lujo.

Archivo - El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llega para presentar su informe anual en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 12 de enero de 2024. El gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, anunció el lunes 4 de noviembre de 2024 la primera denuncia contra Giammattei por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes por la presunta creación de una plaza fantasma para un allegado suyo. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)
Archivo - El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llega para presentar su informe anual en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 12 de enero de 2024. El gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, anunció el lunes 4 de noviembre de 2024 la primera denuncia contra Giammattei por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes por la presunta creación de una plaza fantasma para un allegado suyo. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

Las pesquisas señalan que la propiedad habría sido adquirida por una sociedad anónima sin actividad tributaria informada y que, según el Ministerio Público, mantiene vínculos con el expresidente Alejandro Giammattei. La hipótesis de los investigadores apunta a que esa sociedad no registraba movimientos económicos compatibles con una compra de ese monto.

El Ministerio Público sostuvo, en declaraciones recogidas por Prensa Libre, que la investigación sigue activa y que continúa el análisis de información financiera y registral de las sociedades involucradas. El objetivo del embargo, añadió, es impedir maniobras que puedan dificultar un decomiso eventual si se comprueba el uso de fondos ilícitos.

Reacciones y estado actual del expediente

Hasta el momento, ni el expresidente Giammattei ni representantes de la sociedad señalada hicieron declaraciones públicas sobre la restitución del embargo, según lo informado por Prensa Libre.

Con la medida vigente, la finca queda sujeta a control cautelar y no puede ser vendida ni transferida mientras el proceso continúa en las instancias judiciales correspondientes. El caso se mantiene con reserva parcial por tratarse de una investigación en curso, según el mismo medio.

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